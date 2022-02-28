调查：逾八成平台员工担心存款不足以退休

（早报讯）一项针对包括私召车司机和送餐员在内的本地平台员工的调查发现，这类工作的不稳定性让员工感到担忧，超过八成的平台员工担心他们的存款不足以退休或是应对自己或家人发生意外或重病，有九成员工担心平台削减奖励金会导致他们入不敷出，也有超过八成担心冠病疫情对收入的影响。

这项由李光耀公共政策学院新加坡政策研究所（IPS）展开的调查显示，平台工作虽然可在短期内为员工带来更高的薪金和便利，尤其是教育水平较低的员工，但长期来说平台工作的不稳定性以及工作时长会对这些员工的职业前景、健康和收入稳定造成影响。

研究团队2021年1月至4月对958名使用Gojek平台的私召车司机展开调查，当中75％也使用其他私召车平台。参与调查者中有83％是华族。年龄分布方面，36％介于40岁至49岁，26％介于30岁至39岁，24％年龄介于50岁至59岁。27％的受访者持有大学文凭，38％只有中学或以下的文凭。

研究也另外对43名私召车司及和32名送餐员进行访问，并对部分受访者进行跟进调查，包括尾随并观察他们的工作情况。

受调查的私召车司机中有49％表示是在别无选择之下才驾驶私召车，46％是因个人原因找不到其他适合的工作。不过也有46％因想成为自雇人士而驾驶私召车，76％喜欢私召车司机的灵活性，51％对于驾驶私召车提供的工作环境自由度表示满意。

对于私召车司机面对的压力，有62％表示自己的存款不足以应付接下来三到六个月的需求，83％指出几乎所有收入都用来支付自己和家庭的日常开销。84％的私召车司机不认为自己有足够存款退休，88％不认为有足够存款应对自己和家人发生意外或重病。另外，每月自愿缴交公积金的司机只占受访者的一半。

研究团队因此提出五项建议来帮助平台员工，包括平台应规定司机和送餐员在工作数小时后必须休息，以保障他们的健康和其他公路使用者的安全。平台员工也应该缴纳公积金，平台则应缴纳相应数额，并为司机和送餐员提供更好的保险。

由于一些平台员工可能很难找到其他工作，平台和工会等相关机构应该帮助这群平台员工找寻就业和提升技能的机会，并通过一系列的宣传活动让有兴趣加入这行的员工了解平台工作的实际情况。在基础设施方面，当局也应考虑到平台员工的需求，例如提供更多停车和等候空间。