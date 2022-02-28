明年起继续采纳勤工奖的雇主将被制裁

（早报讯）人力部不鼓励雇主利用勤工奖鼓励员工抱病上班，明年起将会采取行动，其中可能包括暂停外籍工作准证特权。

卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨医生今天（2月28日）在国会答复义顺集选区议员黄国光的口头询问时说，对于那些继续实施勤工奖制度的雇主，劳资政公平与良好雇佣联盟（Tripartite Alliance for Fair & Progressive Employment Practices，简称TAFEP）从明年起将会开始联系并建议雇主停止。

“若雇主还是选择继续实施类似制度，TAFEP将会建议人力部采取行动，其中可包括暂停外籍工作准证特权。”

另外，职场公平劳资政委员会（Tripartite Committee on Workplace Fairness，简称TCWF）正在考虑把劳资政公平雇佣指导原则（Tripartite Guidelines for Fair Employment Practices）纳入法律框架中。

许宝琨说，新法律的主要目标是对工作场所歧视做出强有力的声明，也让人们在工作场所受到各方面的歧视时，如年龄、国籍或种族等，可以采取更大范围的行动。

“我们连同劳资政合作伙伴采取各种不同的方法，如通过指导方案和教育，以有效解决各种工作场所问题，并没有必要单靠立法来解决所有的工作场所问题。”

黄国光提出补充提问时说，只是鼓励是不足够的，应该强制立法要求员工在生病时可以休息。

对此，许宝琨重申，勤工奖从明年起将会被视为违反了公平雇佣指导原则，TAFEP因此能对继续类似制度的雇主采取行动。