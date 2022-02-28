【国会】毕丹星呼吁取消就业入息补助计划最低月入限制

（早报讯）就业入息补助计划的最低合格月入设在500元，将冲击以部分时间工作者和临时工。工人党秘书长毕丹星呼吁政府取消这项规定，让弱势员工能从计划中受惠。

政府在预算案声明中宣布将就业入息补助计划（Workfare Income Supplement）的最低合格月入设在500元，以鼓励兼职工和临时工转而从事常规全职工作。毕丹星今天（2月28日）参与新财年的政府财政政策辩论时说，政府过去不曾设定这样的条例。

他说，一些新加坡人出于合理的考量而从事兼职工和临时工。“有些是看护者，从事全职工可能较受局限。或者以餐饮业为例，有些人可能因年迈等不同理由，无法一天站立八小时。对另一些人来说，全职工非常吃力。再培训说起来容易，做起来难。一些人无法在他们有能力从事的有限领域里找到全职工，于是从事他们能找到的兼职或临时工。”

毕丹星认为，就业入息补助计划最低合格月入设在500元，受影响的是月入少于500元的约4万6600名员工。他吁请政府取消这项规定。

在为低薪员工提供援助上，毕丹星也呼吁政府采取更果断措施，让月入少于1300元的员工能通过渐进式加薪补贴计划（Progressive Wage Credit Scheme，简称PWCS）增加收入。

谈到碳税时，毕丹星要求政府公布通过调高碳税所收到的具体数额。“这不只是为了说明碳税税收能如何用于去碳化工作，也能让我们在为去碳化措施的拨款，以及如何通过碳税减轻新加坡人所承担的生活费压力等课题上展开更有意义的辩论。”