希捷科技在本地提供云储存服务与数据方案 加快东南亚数码经济增长步伐

（早报讯）希捷科技（Seagate Technology）推出创新枢纽Lyve Labs，为新加坡企业和起步公司提供云储存服务与数据方案，加快东南亚数码经济的增长步伐。

新加坡是集团在亚洲推出该云端平台的首个市场。集团指出，这个云储存及服务平台Lyve Cloud将协助企业便捷、快速和安全地管理和传输大量数据，以加速企业的数码转型和创新议程。

希捷科技总裁戴夫·莫斯利（Dave Mosley）说，公司希望通过Lyve Labs与本地中小企业和企业家合作开发解决方案，让它们在当今由数据驱动的经济中获得竞争优势。

新加坡经济发展局（EDB）主席马宣仁今早（2月28日）在推介仪式上致辞时表示，该局相信新加坡是Lyve Cloud和Lyve Labs正确的着陆地点。我国已大量投资于本地数码基础设施和前沿领域，如5G、人工智能和物联网，以确保我国是个全球互联互通的城市。

自1980年代以来，希捷科技一直是我国电子业的主要贡献者。它于1996年在新加坡设立第一家硬盘记录媒体工厂，10年后又增设两家媒体工厂。

除了制造业务，希捷科技也在本地扩大总部和研发业务。它七年前开设Shugart设施，目前有500名科学家与工程师，他们负责为全球市场设计和开发消费者和企业硬盘驱动器。