教育总司长王斯芸下月退休 副教育总司长刘慧丽接任

（早报讯）教育总司长王斯芸（62岁）将于3月31日退休，目前担任教育部副教育总司长兼学校司统筹司长的刘慧丽（49岁）将接替他的职务。

教育部今日（2月28日）发布文告宣布职务调动，在教育领域从业38年并自2015年4月起担任教育总司长的王斯芸将在下月后退休，并将从5月1日起担任教育部顾问一职，继续为教育部做出贡献。

王斯芸于1984年投入教育服务，成为教师。在升任教育总司长之前，他曾经是丹绒加东中学、莱佛士书院的校长，以及学校司长、教育部副教育总司长（课程）。

教育部文告指出，王斯芸任职期间，为推行一些教育体制关键的改革做出显著贡献，这包括以“八级”的积分等级（Achievement Level）取代小学离校考试（PSLE）T值总积分（T-score），以及推动所有中学最迟在2024年落实全面科目编班计划（Full Subject-Based Banding）等，让学生根据自己能力修读不同级别的科目。

教育部常任秘书黎忠汉说：“我要感谢王斯芸在过去七年担任教育总司长期间所发挥的卓越领导才干。近四十年来，他一直是教育工作者的典范，为我国和我国的教育事业做出了许多重要贡献，我谨向他表示由衷的感谢。”

王斯芸说：“我很荣幸能在教学服务中，与如此多兢兢业业的老师们一起工作，帮助我们的学生充分发挥他们的潜能。”

先后在学校、教育部和公共部门担任领导职务的刘慧丽，将在4月1日起接替教育总司长一职，她说：“我期待与我们高度专业、有培育和奉献精神的教育同仁合作，为新加坡的下一代铺平前进的道路指引方向，为新加坡在环球化世界注入活力。”