【国会】迪舒沙：我国须尽快选出未来领导团队

（早报讯）我国政治领导班子的更新计划须尽快明确进行，才能确保各计划和规划能按部就班落实。议员迪舒沙（荷兰-武吉知马集选区）认为，第四代领导班子须尽快选出下一任总理和副总理，并在现任总理力所能及的范围内，为新的团队提供一条足够长的跑道。

他说，第四代领导团队的“同侪之首”不必是最聪明的人，但挑起这个担子的应该是最适合组建团队的一位。

迪舒沙今天（2月28日）在国会参加财政预算案辩论时，没有直接针对财政部长黄循财18日提出的新财年财政政策发言，而是提出各种财政规划和良善政策虽重要，但领导班子的更新也很迫切重要。

他说，我国政府有制定正确财政政策的能力，也有克服困难及压力落实这些政策的勇气，但眼下领导班子更新的问题没有解决。“新加坡具有提前几十年对人力、贸易、气候变化和国防等政策进行规划的独特能力，但我们必须确保领导人代代相传，才能让这些政策付诸实现。议长先生，我认为领导班子的更新是这方面的关键。”

行动党第四代领导班子早前推选时任财政部长的王瑞杰为同侪之首，他也在2019年5月出任副总理，成为总理接班人原本已无悬念。不过，王瑞杰去年4月宣布请辞领军人，希望让位给跑道更长的相对年轻人选。

迪舒沙认为，新加坡得让全世界知道，就算在冠病疫情期间，领导团队接班的计划也可以明朗化。“新加坡以十年为单位进行规划，考虑的不是一个病毒变种、不是一天一月的问题。这种远见卓识体现在领导层更新上。我们必须找对领导人，并且让全世界了解接班的计划。”

他指出，政治可预测性是企业投资的重要考量因素，新加坡可预测的政治环境让企业有信心进行长期的商业、人力资本和基础设施投资，与此密切相关的是对国家领导人接班计划的理解。

迪舒沙强调，我国目前有非常优秀的领导团队，但让未来总理及其副手准备好接班仍有迫切的必要，才能让新团队在掌舵之前获得尽可能长的跑道。

至于应该选出什么样的领导人，曾经是我国男子曲棍球队队员的迪舒沙说，被选中当球队队长的不一定是最好的球员，但这个人应该比任何一名队员都更好地了解球赛、能够凝聚团队，以及熟悉对手和他们的战术。