本地市场继续动荡 海指周一回挫1.6％

（早报讯）乌克兰战云及制裁行动继续影响各地股市，其中新加坡股市今天（2月28日）跌幅最大，香港股市也乏善可陈。其他亚太市场继续回稳，欧洲股市则最受冲击。因银行股继续下跌加上其他重量级指数股都回落，使到新加坡股市的海峡时报指数今天回跌达52.23点或1.59％，闭市报3242.24点。较早闭市的香港股市跌0.24％。

美国及其盟国对俄罗斯采取更严厉制裁措施的消息，导致俄罗斯卢布兑美元汇率暴跌近30％，美国原油一度飙升超过8％至每桶99美元以上，布伦特原油期货价继续每桶在100美元以上，伦敦股市周一至今已跌1.4％，欧洲股市至今已败跌超过2.7％，现货金价则再度劲涨至每安士1900美元。在新加坡傍晚时分，美国三大股指的期货分别跌1.2％至1.4％。

资深股票经纪冯施钧受访时说：“海指和其他亚洲股市一样继续激烈波动，因市场日益担心对俄罗斯的系列严厉制裁措施将影响全球经济。这场冲突正导致油价飙高，最终对通货膨胀的影响将拖累全球增长。”

他也表示：“预料短期内市场将继续非常动荡，知道目前在上演的危机出现一些和缓的迹象。”

新加坡凯基证券分析师陈广治受访时说：“上周末，欧盟对俄罗斯实施进一步制裁。而俄罗斯强硬回应，将核力量戒备升至高度警戒状态。亚洲市场是安全的港湾，因为该地区受东欧紧张局势的影响较小。”

大华银行（UOB）今天一份报告指出，石油输出国组织（油盟）是否会因应高油价而增产，还是继续与俄罗斯的协议，逐渐恢复生产水平，油盟本周三的会议将受密切关注。

整体本地股市交易量今天增至17亿2000万股，交易总值激增至30亿1000万元。全场上升股224只，下跌股277只。

海指成份股昨日跌多升少，21只下跌，7只上涨，2只持平。上周五回涨的星展集团控股（DBS）今天跌幅达3.23％，闭市报33.82元，给予海指最大压力。

个股方面，新加坡报业控股（SPH）今天股价上涨0.43％，闭市报2.33元。报业控股今早发布文告以及有关的献议文件，宣布定于3月22日（星期二）下午2时30分召开特别股东大会，当天2时45分召开协议会议，就Cuscaden Peak财团的收购献议进行投票表决。独立财务顾问在文件中指出，这项收购献议公平合理，推荐独立董事建议股东投票通过。Cuscaden Peak财团的献议为每股现金2.36元，或每股1.602元现金，加上0.782个报业控股房地产信托（SPH REIT）单位。

亚腾乐歌物流信托（ARA Logos Logistics）今天股价持平于0.835元。它今天午后披露对新交所监管公司（SGX RegCo）所作询问的答复。它表示，管理公司的董事会并没有提名委员会，但持续的评估董事的为人和是否适合继续担任董事。它重申，董事会（不包括公司主席林孝德）认为，林孝德有正面的贡献并继续展示这个正面的品质。他继续播出足够的时间给信托，并符合担任公司董事的要求。目前在进行的调查并不影响他履行作为董事对公司和信托的职责。独立董事和董事会认为，林孝德继续能够履行公司和信托的董事的职责。根据董事会掌握与莱佛士教育（Raffles Education）有关的调查的信息，董事会认为林孝德继续适合担任管理公司的董事。