康福德高集团去年净利增114％至1.3亿元

（早报讯）康福德高（ComfortDelgro）截至去年底2021财年集团净利大增114％至1亿3010万元。

经济逐渐复苏带动市场需求增长，促使康福德高（ComfortDelgro）截至去年底2021财年集团全年营收增加9.1％至35亿3830万元。

集团公共交通服务业务去年全年的营收增9.3％至28亿元；德士业务全年营收增5.7％至4亿2610万元；检测及测试服务业务全年营收增16.2％至1亿零90万元。

集团周一（2月28日）闭市后发布业绩时指出，若不包括政府的各种援助金，相较于2020财年的4760万元营业亏损，集团在2021年转亏为盈，取得1亿2540万元的营业利润。去年来自政府的各种援助金为8460万元，低于前年的1亿6930万元。

集团下半年营收同比增5.1％至17亿9580万元，净利同比则跌42％至3910万元。若不包括政府的各种援助金，集团下半年营业利润同比扬升66.1％至4800万元。去年下半年来自政府的各种援助金为2740万元，低于前年下半年的8700万元。

董事会建议在5月27日派发每股2.1分终期股息，股票注册截止日期是5月10日。

除去新冠病变种病毒的暴发和地缘政治影响，集团对2022年的前景持谨慎客观看法。公共交通收入预计会在新加坡铁路客运量、澳大利亚包车及英国客运服务逐渐恢复之下有所进步；新加坡德士业务的收入预计将随着冠病相关租金折扣的减少而有所增加；其他业务预计将保持稳定。