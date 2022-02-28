【国会】颜金勇：乌克兰危机或影响我国未来能源价格和供应链

（早报讯）新加坡企业在乌克兰的业务有限，我国也没有从乌克兰及邻近地区进口很多的必需品，政府初步评估，乌克兰危机对新加坡经济和企业的直接影响，目前还处于可以控制的范围内。

贸工部长颜金勇今天（2月28日）在国会参与新财年预算案辩论时，对乌克兰危机对我国经济的影响做出以上说明。

他说，乌克兰危机对我国经济造成的影响主要是能源成本的提高，以及全球供应链压力的加剧。

颜金勇说，俄罗斯是原油和天然气的主要出口国，这毫无疑问会影响新加坡人，并进一步提高生活成本。

另外，乌克兰危机也将进一步加剧全球供应链面对的压力。

颜金勇举例，俄罗斯和乌克兰是小麦等大宗商品，以及镍和钯等金属的主要出口国，供应中断将提高使用这些原材料的产品价格。

他说：“我们正在和主要企业合作，检讨他们的业务延续性计划，尽量减少对业务的干扰。”

颜金勇也指出，我国还须为危机对贸易和投资的影响做好准备，因为旷日持久的冲突将影响商业信心，给全球经济带来压力，并影响它们从冠病疫情中的复苏。

至于政府能否为企业和家庭提供更多帮助，颜金勇指出政府刚在财政预算案推出小商家复苏津贴和家庭援助配套。

“我们会继续密切监察情况，如果有需要会推出额外措施，协助他们应对挑战。”