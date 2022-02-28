涉群聚唱卡拉OK 17男9女被警方调查

（早报讯）警方突击位于乌美4道与勿洛路的两家非法KTV，17男9女因涉嫌在疫情期间群聚唱卡拉OK而被警方调查。

警方昨晚（2月28日）发文告说，被调查的26名男女，年龄介于23岁至64岁。

根据文告，突击行动是在上周展开的。第一次是上周三（23日）晚上11时21分，警方接获通报，指有人在乌美4道的一个工业单位经营非法KTV。勿洛警署的警员上门突击后发现，单位共有四个KTV的房间，里头共有12男和6女非法聚集。据悉，房间里设有卡拉OK系统、音箱、麦克风和电视机，顾客还能点酒。一名相信是经营该夜店的男子将在公共娱乐法令和酒精管制法令下被调查。他也将与其他顾客在冠病19（临时措施）（管制令）下接受调查。

另一次则是在上周四（24日）凌晨1时16分，勿洛警署的警员接获有关噪音的投诉后，突击勿洛路的一家非法KTV，发现四男三女非法聚集。据了解，业者向上门的男女提供私人房间，四名男子的手机中还有与远程赌博有关的非法短信，他们将在远程赌博法令下接受调查。

一名疑似店员的23岁男子则在公共娱乐法令、酒类管制（供应与饮用）法令，及冠病19（临时措施）（管制令）下接受调查。顾客则会在冠病19（临时措施）（管制令）下被调查。

任何人违反冠病19（临时措施）（管制令）条例，若罪成可被罚款最高1万元，监禁最长六个月，或两者兼施；无执照经营公共娱乐场所和酒精，将被罚款高达2万元；一旦远程赌博罪成，违例者可被罚款最多5000元，监禁最长六个月，或两者兼施。

警方会继续定期进行执法检查，以预防和杜绝非法活动。警方也敦促公众遵守现有安全管理措施，并强调当局严厉看待违例行为，违例者将被依法处置。