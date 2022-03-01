莱佛士教育无意撤换被捕获保释董事

（早报讯）莱佛士教育（Raffles Education）没打算撤换目前保释协助调查的董事。

公司周一（2月28日）答复新交所监管公司的询问时表示，提名委员会意识到，如果所有董事都辞职（除了一名最近受委的董事之外），这将影响公司业务和运作的稳定，不符合公司的最佳利益，也是不切实际的做法。而且目前有关董事和执行员并没被控告，提名委员会认为鉴于目前情况，不适合抢先行动或预判调查结果。

监管公司是鉴于之前提名委员会认为有关调查并不影响这些董事和执行员履行他们的职责，而且提名委员会四名成员当中有三人是被当局调查的对象，要求公司详述提名委员会达致有关看法的过程。

公司周一宣布委任没涉案的独立董事林秀文（Lim Siew Mun，译音）为首席独立董事，林孝德从首席独立董事改为独立董事。此外，公司将委任多一名新的独立董事，与林秀文组成一个独立委员会，监督和审查与调查有关的所有事项，包括有关的信息披露和董事或执行员是否适合继续任职。

包括林孝德在内的莱佛士教育五名董事和管理人员日前被警方通知正式逮捕，这五人的保释金各3万元。

莱佛士教育五名董事和管理人员已被警方通知正式逮捕，包括集团主席兼总裁周华盛和首席独立非执行董事林孝德，这五人的保释金各3万元。

莱佛士教育当时透露，事关新加坡金融管理局和商业事务局调查公司就马来西亚的艾芬银行（Affin Bank）对莱佛士教育旗下马国子公司的索偿的披露，有关子公司包括Raffles K12公司和Raffles Iskandar公司。