周二开盘可关注的股票

（早报讯）美股三大指数周一涨跌不一，截至收盘，道指下跌166.15点，收报33892.60点，跌幅0.49%。
纳指上涨56.78点，收报13751.40点，涨幅0.41%；标普500指数下跌10.71点，收报4373.94点，跌幅0.25%。三大指数2月份累计跌逾3%，并且是连续两个月下跌。
因银行股继续下跌加上其他重量级指数股都回落，使到新加坡海峡时报指数昨天（2月28日）回跌达52.23点或1.59％，闭市报3242.24点。
以下是今日（3月1日）开盘可关注的股票：
- 金光农业资源（Golden Agri Resources）去年下半年净利大增111%至3亿2300万美元，息税折摊前盈利（EBITDA）创下新高，报12亿美元。棕榈油市场价格持高和下游业务利润率增加推动了集团表现。集团献议派发每股1.077分中期股息，全年股息达1.605分，比前一年高出234%。
- 怡和合发（Jardine Cycle & Carriage）去年净利上扬22%至6亿6100万美元，营收攀升34%至176亿8800万美元，不过仍然低于疫情前水平。集团献议派发每股62美分股息，全年股息达到80美分，比前一年高86%。
- 华业集团（UOL）2021财年净利同比猛增逾20倍至3亿零740万美元，主要是来自公允价值和其他收益。相比之下，集团2020财年却蒙受2亿4670万元的公允价值和其他损失。集团周一闭市后发布截至去年底的下半年和全年业绩显示，集团全年税前盈利同比上扬2%至4亿5090万元。集团营收上扬32%至26亿元，主要是房地产发展和酒店业务带来更高收入贡献。董事会建议每股15分的股息，与之前一个财年相同。
- 康福德高（ComfortDelgro）截至去年底2021财年集团净利大增114％至1亿3010万元。经济逐渐复苏带动市场需求增长，促使康福德高（ComfortDelgro）截至去年底2021财年集团全年营收增加9.1％至35亿3830万元。集团公共交通服务业务去年全年的营收增9.3％至28亿元；德士业务全年营收增5.7％至4亿2610万元；检测及测试服务业务全年营收增16.2％至1亿零90万元。集团周一（2月28日）闭市后发布业绩时指出，若不包括政府的各种援助金，相较于2020财年的4760万元营业亏损，集团在2021年转亏为盈，取得1亿2540万元的营业利润。去年来自政府的各种援助金为8460万元，低于前年的1亿6930万元。
- 丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）将以885亿韩元（约1亿3000万新元）收购韩国Baeksa物流中心。该信托管理公司周一（2月28日）晚间发布文告表示，通过这次收购，信托将扩大它在韩国的影响力。拟收购的物流中心位于利川物流区内，主要为首尔大都会区提供服务。这个物流中心楼高4层，总楼面面积超过4万1100平方公尺，占地3万平方公尺。
- 莱佛士教育（Raffles Education）没打算撤换目前保释协助调查的董事。公司周一答复新交所监管公司的询问时表示，提名委员会意识到，如果所有董事都辞职（除了一名最近受委的董事之外），这将影响公司业务和运作的稳定，不符合公司的最佳利益，也是不切实际的做法。而且目前有关董事和执行员并没被控告，提名委员会认为鉴于目前情况，不适合抢先行动或预判调查结果。