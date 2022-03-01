周二开盘可关注的股票

（早报讯）美股三大指数周一涨跌不一，截至收盘，道指下跌166.15点，收报33892.60点，跌幅0.49%。

纳指上涨56.78点，收报13751.40点，涨幅0.41%；标普500指数下跌10.71点，收报4373.94点，跌幅0.25%。三大指数2月份累计跌逾3%，并且是连续两个月下跌。

因银行股继续下跌加上其他重量级指数股都回落，使到新加坡海峡时报指数昨天（2月28日）回跌达52.23点或1.59％，闭市报3242.24点。

以下是今日（3月1日）开盘可关注的股票：