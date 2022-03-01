含违禁成分 保健、减肥产品被令停售

（早报讯）一款保健品及一款减肥产品含违禁成分，卫生科学局下令商家停售，并劝请公众停止服用该产品。

卫生科学局今天（3月1日）发文告表示，当局分别在一款保健品及减肥产品中发现违禁成分，消费者出现严重不良反应。这两款产品分别是“Traditional Herbs Preparation XPE”及“FS++ Slimming Supplements By JPJ Slim”。

文告指出，一名六旬妇女为缓解关节疼痛，服用超过九个月的“Traditional Herbs Preparation XPE”，该产品是她的朋友从马来西亚获取。产品标签称产品含有多种天然草药成分，以保健为卖点。妇女服用该保健品后关节疼痛得到迅速缓解，但停药或减少剂量后，她的关节疼痛却加剧。这种情况引起医生怀疑，指保健品疑含有未经声明的类固醇或止痛成分。当局检测后发现该产品含有六种违禁成分，长期服用可导致血糖升高、甚至患上糖尿病或库辛综合征等不良反应。

当局也接到消费者举报，对方指在服用“FS++ Slimming Supplements By JPJ Slim”后，出现失眠、头痛、迷糊等症状。该产品是对方从本地社交平台购买，平台上还附有其他消费者肯定产品有快速减肥功效的评论。产品的瓶身仅标明有60粒胶囊、产自泰国及一个网站链接。

当局检测后发现该产品中含有西布曲明（Sibutramine），此药物可提高患心脏病和中风的风险，在2010年已在本地列为禁药。长期服用该产品可能造成心脏病及中枢神经系统紊乱。当局过后也发现同一卖家将这一产品放到其他社交平台出售，因此立刻与平台管理联系，移除售卖列表。目前针对该名卖家的调查仍在进行中。

当局提醒，服用这两种产品的消费者应尽快看医生，尤其是“Traditional Herbs Preparation XPE”，因为这款产品含有强效类固醇，突然停用可能会导致疲劳、低血压等严重脱瘾症状。

当局也勒令所有卖主和供应商必须立刻停止销售这些产品，当局将毫不犹豫地对任何销售或供应类似产品的行为严格执法。卖主和供应商将面临被控，一旦罪名成立，可被判监禁两年或罚款一万元，或两者兼施。

知情者可向卫生科学局通报：6866-3485，或电邮：hsa_is@hsa.gov.sg。