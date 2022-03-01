本地股市早盘走高 一度攀升1%

（早报讯）市场继续观望俄乌危机进展，本地股市昨天（2月28日）大跌后早盘回弹。

新加坡海峡时报指数一度攀升约1%，最高去到3286.53点，截至午盘闭市报3269.98点，起27.74点或0.86%。

全场成交量6亿8588万股，成交额7亿9633万元，上升股265只，下跌股135只。

亚太地区方面，日本和中国股市早盘攀升，数据显示制造业活动有所改善。香港股市表现疲弱，由于当地冠病新一波疫情严重，当局正在考虑封城措施。

虽然俄乌两方已开始谈判，但进展不大，都不愿做出让步。

辉立Nova今早发布的报告指出，乌克兰危机提振了投资者对避险资产的胃口，黄金价格保持稳健。在西方国家加大对俄罗斯的制裁后，对全球经济增长的担忧加剧，美国和欧洲的中央银行态度也不那么鹰派。

Regentatlantic资本联席首席投资官卡比林（Andy Kapyrin）接受彭博电视访问时说，未来几个星期市场会有很多波动横摆，甚至可能会进一步下跌，但是进场吸购的时机，因为多数地缘政治危机，会比预期的更快得到解决。

个股方面，金光农业资源（Golden Agri Resources）去年下半年净利大增111%至3亿2300万美元，息税折摊前盈利（EBITDA）创下新高，报12亿美元。棕榈油市场价格持高和下游业务利润率增加推动了集团表现。集团献议派发每股1.077分中期股息，全年股息达1.605分，比前一年高出234%。该股早盘起3.5%至0.295元。

怡和合发（Jardine Cycle & Carriage）去年净利上扬22%至6亿6100万美元，营收攀升34%至176亿8800万美元，不过仍然低于疫情前水平。集团献议派发每股62美分股息，全年股息达到80美分，比前一年高86%。该股早盘起2%至22.31元。