违例向客工收取回扣 每年约102雇主被取缔

（早报讯）2016年至2020年间，每年平均有约102名雇主因违例向客工收取回扣而被人力部取缔，客工回扣额一般介于1000元至3000元。

卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨医生今天（3月1日）在国会答复义顺集选区议员黄国光的口头询问时，透露以上数据。

许宝琨指出，当局展开调查时，雇主将不可以遣返受影响的客工。人力部也将帮助那些想要继续留在本地工作的客工寻找新雇主，并把他们转介至特定的雇佣中介。这些雇佣中介也不会向这些外籍客工收取任何费用。

“这将能够让外籍客工放心，当他们举报雇主收取回扣（kickback）时，他们可以继续留在这里赚取收入。人力部还会要求被取缔的雇主把收取的回扣还给受影响的客工。”

他也透露，在2016年至2020年间，约20%受影响的客工找到了新工作，约30%在回扣问题解决后选择继续为同样的雇主工作，其余的客工则选择回国。

许宝琨指出，人力部近年来通过数据分析来识别和发现招聘过程中的不寻常之处，以更好地发现违例收取回扣的案件。此外，人力部也利用数据挖掘能力来加强收集证据的过程，使当局能更好地对违规雇主采取行动。

“不过，如果客工能够出面举报这类违例行为，效果将会更好。”

人力部也加大了教育客工的力度。例如，首次来新工作的工作准证持有者，在参加适应本地生活课程（Settling-in Programme）时，将会学到违例回扣的问题。人力部也发布有关识别和举报这类事件的面簿贴文，并可通过手机应用FWMOMCare发送给客工。

许宝琨说：“被要求支付回扣的客工应立即向人力部寻求帮助。人力部会调查并认真看待所有的投诉和举报。”