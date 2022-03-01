零食商广告有性暗示内容被投诉

（早报讯）去年新加坡广告标准管理局共收到304条反馈，其中餐饮类广告的反馈量有所上升，与电子电器类并列榜首，其次为健康类与美容类。

新加坡广告标准管理局今天（3月1日）发布的文告显示，去年大部分的反馈为消费者对企业的投诉，共计277条，另有对企业业务的反馈17条，来自政府的反馈6条，以及对广告的建议4条。

当局表示，餐饮业的反馈数量有上升趋势，去年共收到26份有关食品和饮料广告的反馈，而餐馆则有23份，二者占所有反馈的16.1%，而之前两年这项数据则分别为15.9%和14.1%。

去年被投诉最多的广告商是一家零食和食品摊贩公司，当局收到了8起投诉，该公司涉嫌在其社交媒体平台上发布有性暗示营销内容。在与其达成协议后，广告客户同意在社交媒体上删除有问题的帖子。

电子电器产品类同样收到26条反馈，与餐饮类并列榜首。当局表示，从制造商处直接向消费者出售电子产品的品牌反馈量有所增加，从前年的3条增至8条。消费者反映，这些广告的在宣传产品的折扣时，往往存在误导行为，实际并未曾以原价出售过。

此外，健康类与美容类分别收到25条和24条反馈。2020年4月当局曾发布声明，告知广告商如非必要，不要在广告内容中涉及冠病。因此去年仅收到4份有关冠病索赔的反馈，而前年则收到37份。

当局表示将加强宣传工作，以确保商户的自我监管，同时提升公众的意识，并且鼓励更多公众对不合法、不真实、不雅的广告进行投诉。