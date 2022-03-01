五年送出2500万 义顺多多旺地搬家

（早报讯）义顺忠邦城重新发展，第102座将重建，包括多多旺地所在的便利店及其它商铺，已在昨天（2月28日）限期前搬离。

当局早前宣布，义顺5道第102座以及毗邻的忠邦民众俱乐部将重建成有游泳池、健身室、熟食中心等设施的综合发展项目。原本的第102座是四层高的建屋局商业楼，底层共有17间已售商店，店主将根据市价获得全额赔偿，二至四楼则共有51家租赁商铺。

昨天是店铺搬离的最后限期。

《新明日报》走访时发现，大部分商店已清空店面，拉下闸门，还有一些商户做完最后一天生意，在傍晚时分匆忙收拾离场。

不少商家在此做生意超过30年，对于搬迁感到不舍。也有人因年事渐高，决定结业后就此退休。另有商家表示，搬迁需要资金过渡，又是一轮新的挑战。

其中一间最为居民熟知的店铺，就是大家口中的“多多旺地”投注站。

有居民透露，这家7-Eleven便利店连同店内的投注站，已于上星期关门。原址外贴出多张告示，指便利店已经搬迁至附近的第103座，并继续提供万字票、多多的下注服务。

附近居民黄先生打趣地说，旺地转移之后，不知道还能不能保住旺气，继续送财。

5年送出逾2500万元奖金

根据新加坡博彩公司网站资料，自多多博彩于2014年10月9日改制以来，义顺5道第102座投注站共送出过10次头奖及38次二奖。

根据网站资料统计发现，从2017年至今，5年多以来，该投注站送出的头二奖奖金一共超过2500万元。其中，有超过半数的中奖彩券都是以iTOTO系统12方式下注的，包括2019年9月26日开奖的多多博彩，当时的头奖奖金高达471万9169元。

投注站目前搬至邻近的第103座，根据博彩公司网站资料，新的投注站仍以“义顺环路7-Eleven”投注站命名，并保留了此前“旺地”所录得的中奖记录。