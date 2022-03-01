【国会】职总：7000万元转型补助金 用于设立更多企业培训委员会

（早报讯）政府为提升企业培训委员会计划所拨出的1亿元，其中7000万元将用来设立补助金帮助企业转型，其余3000万元则会用于扩大全国职工总会的企业培训员团队，让更多员工和企业受惠。

职总副秘书长徐芳达今天（3月1日）在国会参与财政预算案声明辩论时也说，职总在今年达到成立1000个企业培训委员会（Company Training Committee,简称CTC）的目标后，希望到了2025年，能够至少设立2500个企业培训委员会。

企业培训委员会计划于2019年4月启动至今，已经帮助大型机构和中小企业成立了826个培训委员会。

财政部长黄循财2月18日在财政预算案声明中宣布拨款1亿元，帮助职总提升企业培训委员会计划。当时他也宣布，帮助企业落实转型计划的补助金将由职总管理。

徐芳达也是交通部高级政务部长。他说，企业培训委员会汇集了职总就业与职能培训中心（e2i）、职总恒习（NTUC LearningHub）、王鼎昌工运领袖学院（Ong Teng Cheong Labour Leadership Institute）以及工运培训与转型团队的力量，提供一整套的培训和配对的服务。

“相比起只做培训或职业配对的机构，我们为企业和员工提供范围更广泛的综合服务，工运领袖会动员员工积极提升技能，并支持公司的转型计划。”

徐芳达说，取决于企业的需要，职总可以帮助设立了培训委员会的公司重新设计工作，以及落实生产力提升计划，包括通过改善工作场所安全与卫生的方式促进员工身心健康、为现有雇员和新入职者提供培训，以及为正在扩张的公司配对求职者。

他也指出，政府提供给职总企业培训委员会的拨款，将为职总提供更多资源来与设立培训委员会的公司合作，资助对方提高生产力和重新设计工作的提案，以及提升员工的技能，改善就业前景。