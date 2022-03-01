康福德高德士涨价首日 司机收入略增

（早报讯）本地德士业龙头老大康福德高今天开始调高德士车资，多数受访康福德士司机反映上午的收入略增，不过仍担心无法抵消节节攀升的油价开销。

康福德高经营的约9000辆德士今天（3月1日）早上6时开始上调起程车资、车程距离收费和等候费，《联合早报》记者今早到实龙岗NEX购物中心前的德士站观察时发现，还是有不少民众选择搭德士。

德士站虽然一度出现多达八辆德士等客的车龙，但绝大部分司机在15分钟内就载到顾客，也有一些德士接到电召订单后离开队伍。

记者访问了八名康福德高德士司机，当中只有一人觉得载客量减少，其余受访者都认为生意量和以往相同，并没有因为车资上调而影响需求，他们的收入也因此略微增长8%到10%。

驾驶康福德士14年的林广平（53岁）说，今早6时到10时30分，他共接载了六名乘客，与往常的星期二差不多。

他说：“做这一行很多时候都看运气，今早我载到不少赶着上班的人，有些人也觉得搭德士比公共交通安全，所以生意量没有受车资上涨的影响。”

不过，林广平认为，扣除开销后，最终的收入应该不会显著增加。“因为油价上升得很厉害，上周六每公升的油价就从1.88元涨到1.96元，开销一直在增加。”

另一德士司机郭景发（40岁）也说，工作日早上6时至9时繁忙时段的需求量固定，所以他每小时平均会接载两个客人，今天也一样。

“车资上调对白天驾驶的司机较有益，尤其是在需求高、多数乘客选择计程表收费的时候，这能让车费更合理。”

对于夜班司机，郭景发说，车资上调将进一步削弱德士的吸引力。“傍晚6时后会有25%附加费，乘客原本就觉得车费高。”

其他德士公司司机：较少乘客在路边截德士

部分来自其他公司的德士司机则表示，受到康福德高涨价的影响，今天在路边截德士的人减少了，导致他们的生意量减少。

驾驶百胜（Prime）德士的苏皮亚（Suppiah Jeyabal，71岁）说，今早7时到9时的收入只有昨天的三分之一，很有可能是受到康福德高涨价的影响。

苏皮亚驾驶德士20多年，目前没有使用任何电召平台。“现在百胜还没有涨价，我担心车资起价后，生意会更糟糕。”

康福德高德士起程车资一律上涨2角；至于车程距离收费和等候费，普通德士上调2分，10公里每400公尺的收费涨至2角4分，司机每等候45秒的收费也调高至2角4分。豪华德士的车程距离收费和等候费则上涨3分至3角3分。康福上一次调整德士车资是在2011年12月。

其他德士公司不久也会跟着上调收费。公共交通理事会日前答复媒体询问时，证实得运（Transcab）、百胜、宝威（Premier）、跨越德士（Strides Taxi），以及私人黄顶德士已申请这个月调高车资。