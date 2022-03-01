【国会】职总：设立劳资政学院 解决技能与职位不匹配问题

（早报讯）职工运动希望在多个领域设立“劳资政学院”，联合工会、雇主和政府机构的力量，让员工根据职位的要求受训，解决技能和职位不匹配的问题。

全国职工总会副秘书长徐芳达今天（3月1日）在国会参加新财年政府财政政策辩论也说，职总正在和雇主与政府机构探讨，率先在先进制造、零售、物流、保安、医疗保健与海事等领域成立劳资政学院（Tripatite Academy）。

徐芳达说：“我们计划从这些行业开始，然后将它推广到其他行业。”

他也说，工运深信，一份好工作是员工最好的福利，而对就业能力最好的保障，就是投资于持续培训和技能提升，通过终身学习来实现终身就业。不过，技能和职位不匹配的问题，是工运要解决的实际问题之一。

“缺乏人手的雇主找不到足够具有合适技能的员工来填补职位空缺，一些员工发现他们受训后掌握的新技能并不是雇主想要的而感到沮丧。我们希望劳资政学院能够解决这个问题。”

徐芳达指出，劳资政学院将汇集工会、雇主和政府机构的力量，三者协作能够改善技能的对接，提高工作匹配的成功率，减少雇主和求职者浪费的时间和精力。

他说，职总最近和新加坡旅游局、劳动力发展局、职总就业与职能培训中心（e2i）以及行业协会合作设立旅游职业中心（Tourism Careers Hub），提供涵盖安全、客服等传统领域的培训，也开设数码技能、生态旅游等新领域的课程。中心专职的职业导师将为新入行者和现有员工建议他们所需的培训内容，并帮忙进行职业配对。