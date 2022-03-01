克拉码头跨年夜群聚 多六名青年被控

（早报讯）群聚克拉码头倒数跨年，再有六名青年涉触犯多项安全管理措施被控，其中四人有意认罪。

去年12月31日晚，一群人在克拉码头群聚倒数跨年的事件有后续发展，继四名青年日前被控触犯安全管理措施之后，又有六名青年今午（3月1日）在同样罪名下被控。

这六人分别是刘轩明（Low Xuan Ming Glaxy）、吴亦仁（Declan Goh）、罗伟康（Kevan Loh Wei Kang）、阿迪士·阿苏道士·拉奥（Ateesh Ashutosh Rao）、沙尔·米卡伊·法洛（Shae Mika'il Farook）以及沙玛·古玛·沙拉夫（Shyama Kumar Sharath）。

六人的年龄介于19岁至23岁之间，控状没有提及个别年龄和国籍，但每人各面对的两项控状，都与违反冠病19（临时措施）（管制令）条例有关。

刘轩明被指在去年跨年之际，连同其他三人，在克拉码头的李德桥（Read Bridge）附近参加超过五人的聚会，拍摄视频和照片，且没保持一米的安全距离。

拉奥和沙拉夫则涉嫌在克拉码头河滨坊（Riverside Point）外，参加为数至少六人的聚会，他们同样没有保持一米安全距离。在同一个商场外，法洛也被指没有戴口罩以及没保持一米的安全距离。

吴亦仁和罗伟康则被指在新年来临的半小时前，在新加坡河和克拉码头中央城（Clarke Quay Central）之间的走道，没保持一米的安全距离，也没戴口罩。

四人有意认罪 案展下月过堂

吴亦仁、罗伟康、拉奥和沙拉夫表示有意认罪，案展4月5日过堂。刘轩明和法洛则打算先咨询律师，两周后（3月15日）再出庭。

迄今，共有10人因这起事件被控，15人接获销案罚款。