反盗版联盟取得庭令 封锁30非法串流平台

（早报讯）亚洲视频行业协会（AVIA）属下的反盗版联盟（CAP）取得高庭颁发的庭令，要求本地9大网络服务供应商封锁30个非法串流平台和近150个相关的域名，这些串流平台向新加坡地区传播了大量的非法内容。

这项庭令由CAP的成员：英国广播公司工作室（BBC Studios）、探索通信（Discovery Communications）、西班牙甲级足球联赛（LaLiga）、英格兰超级足球联赛（Premier League）和电视广播（国际）有限公司（TVB International）联合提出申请。这些非法串流平台提供了一些最抢手的内容，包括优质体育、戏剧和娱乐。这项庭令涵盖了CAP成员所要求的最大数量的网站和域名。

根据庭令，网络服务供应商必须禁止用户访问这些非法串流平台及其相关域名。

CAP的总经理奇塔姆（Matthew Cheetam）说：“非法串流平台不仅影响内容提供者的利益，也危害到用户的网络安全。”

CAP的一项研究显示，普通视窗设备用户在点击进入非法串流平台后42秒内就会遭受恶意软件袭击，安卓设备用户则是在78秒内。

研究指出，非法串流平台通过刊登广告赚取可观收入，但这些广告含有勒索、特洛伊木马和其他高级持续性威胁(APT)的恶意软件，能够侵入用户的电子设备，获取他们的私人资料。

尽管如此，YouGov的一项调查显示封锁网站的做法的确奏效，近年来本地用户访问非法串流平台和使用非法串流平台设备(Illicit Streaming Devices)的比例已经下降。

奇塔姆说，执法和教育同样重要，而新的庭令双管齐下，不仅能够阻止用户违法观看内容，也能让他们更加了解哪些串流平台是违法的。