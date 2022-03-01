【国会】王志豪呼吁研究大规模日间年长者护理服务

（早报讯）人口持续老年化，为避免中年员工特别是职业妇女为了照顾家中老幼被迫离开职场，政府可研究提供大规模日间年长者护理服务的可行性。

全国职工总会副秘书长王志豪（惹兰勿刹集选区）在参与新财年政府财政政策辩论时，提出上述建议。他说，这样大规模的日间护理服务应是多数人负担得起的，这个概念类似现有的可负担的托儿服务，主要让父母可兼顾家庭和工作。

“无论是家庭护理还是在机构，我认为必须仔细研究如何推动对服务供应商来说，也是可持续和负担得起的大规模日间年长者护理服务。”

他说，中年职业妇女离开职场的现象值得关注，相关人数预计约有3万人，她们基于家庭因素，如需要照顾家中年长的成员无法工作。

随着婴儿潮一代迈入70岁，未来中年家庭成员特别是女性，需要放下工作照顾家人的压力也会随之增长。如此一来，除了影响家庭收入及照顾者的退休储蓄，也影响本地劳动队伍。

王志豪指出，本地熟龄雇员的就业率从2019年的28.5%逐年提升至去年的31.7%，和过去两年全球大批年长雇员因疫情被裁退相比，显示新加坡政府在支援年长员工就业方面出钱出力。

他感谢政府接纳年长员工劳资政工作小组建议，包括分阶段调高法定退休年龄和重新雇佣年龄、雇主和年长员工缴交更多公积金等。

政府虽已双管齐下，通过延长员工退休年龄和提高年长员工公积金缴交率来保障他们有更多退休储蓄，但王志豪建议应定期检讨雇主为员工缴交公积金的标准，以确保在雇主营运成本和员工可安稳退休方面取得平衡。