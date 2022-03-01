亚股普遍上扬 海指涨幅一个月来最大

（早报讯）亚洲股市今天（3月1日）普遍上弹，俄乌谈判让投资者暂时获得喘气的机会，新加坡股市的海峡时报指数取得约一个月来最大单日涨幅——涨1.12％（涨36.39点），闭市报3278.63点。

香港、悉尼和东京股市分别上涨0.21％、0.85％和1.20％。首尔今天休市。美国三大股指期货目前小幅波动而且涨跌不一。

辉立证券研究部主管周冠龙接受《联合早报》采访时表示：“市场情绪的波动取决于乌克兰冲突的发展情况。俄乌谈判和对俄罗斯经济的压力，可能提高了冲突或提前结束的希望。”

IG亚洲市场战略师叶俊荣受访时表示：“尽管危机进一步升级的风险仍然存在，但总体而言，我们看到风险偏好在短期内有所恢复，考虑到乌克兰和俄罗斯都愿意进一步进行外交谈判，为和平解决带来了一些希望，而且昨天没有任何进一步的报复行动，为市场提供了喘息的机会。”

叶俊荣也表示，香港市场未能看到任何明显的回升，考虑到香港面临被封锁以遏制病毒传播，这可能会使短期经济复苏陷入停滞，让投资者暂时回避。

风险继续存在，现货金价目前保持在1900美元以上并小幅上涨，原油期货价继续在每桶100美元左右。

辉立Nova今早发布的报告指出，乌克兰危机提振了投资者对避险资产的胃口，黄金价格保持稳健。在西方国家加大对俄罗斯的制裁后，对全球经济增长的担忧加剧，美国和欧洲的中央银行态度也不那么鹰派。

整体本地股市交易量今天跌至13亿股，交易总值大减至16亿1000万元。全场上升股303只，下跌股164只。

海指成份股今天几乎全面上升，26只上涨，2只下跌，2只持平。昨日回跌的星展集团控股（DBS）今天涨幅达1.77％，闭市报34.42元，给予海指最大支持。

个股方面，金光农业资源（Golden Agri Resources）股价起1.75％至0.29元。它今早发布业绩，集团去年下半年净利大增111％至3亿2300万美元，息税折摊前盈利（EBITDA）创下新高，报12亿美元。棕榈油市场价格持高和下游业务利润率增加推动了集团表现。集团献议派发每股1.077分中期股息，全年股息达1.605分，比前一年高出234％。

怡和合发（Jardine Cycle & Carriage）股价起2.93％至22.48元。它昨日闭市后发布业绩，集团去年净利上扬22％至6亿6100万美元，营收攀升34％至176亿8800万美元，不过仍然低于疫情前水平。集团献议派发每股62美分股息，全年股息达到80美分，比前一年高86％。