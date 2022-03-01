【国会】蔡瑞隆：应投入更多资源应对青少年问题

（早报讯）犯下性相关罪行的青少年逐年增加、青少年对毒品的态度越来越开放，政府应投入更多资源来了解这些趋势，以制定更适当的预防措施。

社会及家庭发展部兼文化、社区及青年部政务次长蔡瑞隆今天（3月1日）在国会参加新财年政府财政政策辩论时说，每一名青少年，包括边缘青年在内都具有潜力，政府应在培养青少年方面加大力度。

他指出，青少年罪犯在过去10年虽减少约43%，但犯下非礼、强奸罪的青少年却有增加的趋势，从2016年的109起增至2020年的162起。我们必须了解促使青少年犯下这些罪行的各种因素，例如色情内容如何影响青少年的行为。

“青少年作为数码原住民（digital natives），在探索数码世界时，比数码移民（digital migrants）来的更轻松，他们所面对的风险与危险是真实的。”

蔡瑞隆说，青少年接触色情内容，以及家长逃避与孩子讨论性相关话题，仅是这一复杂问题的一小部分。

他建议，政府应投入更多资源了解这一趋势，更好地制定适当的预防措施。

蔡瑞隆也说，滥用毒品的青少年在过去几年增加，从2016年的277人增至2019年的376人。尽管在2020年下滑至305人，他指出这或是疫情所引发的边境关闭、行动限制等，影响了毒品的供需。

他认为，政府也应在来年投入更多资源，避免年轻一代受到毒品的祸害。