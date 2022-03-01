【国会】陈诗龙：税务负担不能只落在中高收入群体

（早报讯）维持消费税不变，将造成35亿税收落差。我国要通过调高个人所得税和房地产税来补足这个数额，不可能只向收入最高的群体征收最严苛的税，若这样做的话，中等收入群体也将遭受冲击。

新财年政府财政政策辩论今天（3月1日）进入第二天，人力部长陈诗龙发言时说，工人党主张将更多税务负担放在小部分富裕的新加坡人身上，认为这样做就不用增加消费税。这听起来既简单又有吸引力，但实际上是不可行的。

对此，国会反对党领袖、工人党秘书长毕丹星指陈诗龙对工人党替代方案的理解是不正确的。

陈诗龙说，富裕的人付出得更多，得到的较少，不富裕的人得到的更多，付出的较少，这是财政部长黄循财在预算案声明中一再重复的。

但是，公平的税收负担和具惩罚性的税负，两者之间有很大区别。

工人党提出的替代税收选项中，包括进一步增加个人所得税和房地产税。陈诗龙说：“如果我们这么做，将不得不更大幅度地提高所得税和房地产税的税率。我们必须让更多的人，包括中等收入者，支付更多税。”

这意味着，政府不仅要上调那些处于社会最顶端的高收入者的所得税，也要调高中等收入和中高收入人士的所得税。这包括那些从我国教育系统和社会流动性中受益的人，他们靠着多年努力，才改善了自己的生活。

陈诗龙说，要弥补税收落差，政府也不得不更大范围地征收更高的房地产税。这意味着不仅是高档公寓和有地住宅的房地产税将增加，所有公寓、执行公寓，甚至是较大型组屋也将受冲击。

他认为，这最终会导致中高收入群体承受税务重压，而不是所有人公平地缴纳自己的那一份税。

工人党议员过去两天提出多项增加税收的替代方案，包括对碳排放、跨国公司和财富征收更高的税，动用一部分的政府售地收入，以及调高国家储备净投资回报贡献（NIRC）。

工人党议员林志蔚（盛港集选区）在陈诗龙发言后澄清，工人党所提出的财富税只针对高收入高净值人群，而且据工人党估计只能产生额外12亿元税收。工人党因此主张须配合其他类型的税务来达到我国所需的收入。