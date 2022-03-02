周三开盘可关注的股票

（早报讯）俄乌危机继续推高原油价格接近106美元，美股三大指数周二下跌，截自收盘，道指下跌597.65点，收报33294.95点，跌幅1.77%。
纳指下跌218.94点，收报13532.46点，跌幅1.59%；标普500指数下跌67.68点，收报4306.26点，跌幅1.55%。
新加坡海峡时报指数昨日收升1.12％或上涨36.39点，为一个月来最大单日涨幅，闭市报3278.63点。
以下是今日（3月2日）开盘可关注的股票：
- 佳发公司（Japfa）去年净利大跌63%至1亿1880万美元，每股盈利跌至5.82美分。若不包括2020年脱售Dairy South-east Asia的一次过收益1亿4020万美元，净利跌幅是34.6%。营收增长20%至46亿美元，所有领域的销售额都增加，部分抵消了利润率下滑的影响。
- 中远海运国际（COSCO Shipping）截至去年底集团全年净利大增261％至3011万元，主要是脱售海运子公司60％股权取得收益。集团去年营收增7％至1亿9846万元，主要因物流、修船和海事工程营收增加，部分被船运与房地产管理业务营收减少所抵消。
- 欧圣集团（Oceanus Group）全年净利跌4％至829万元，营收劲增52％至1亿3970万元的历史新高，主要因为消费产品分销业务的增长带动。
- 俄罗斯农业公司Don Agro International去年净利增加18.4%至1033万元，营收略跌0.3%至3094万元。集团表示，考虑到目前俄乌局势，董事会不建议派发股息。