周三开盘可关注的股票

（早报讯）俄乌危机继续推高原油价格接近106美元，美股三大指数周二下跌，截自收盘，道指下跌597.65点，收报33294.95点，跌幅1.77%。

纳指下跌218.94点，收报13532.46点，跌幅1.59%；标普500指数下跌67.68点，收报4306.26点，跌幅1.55%。

新加坡海峡时报指数昨日收升1.12％或上涨36.39点，为一个月来最大单日涨幅，闭市报3278.63点。

以下是今日（3月2日）开盘可关注的股票：