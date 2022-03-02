女佣和持工作准证女员工 每半年强制体检可推迟

（早报讯）全科诊所和政府综合诊疗所等的求诊人数增加，人力部决定推迟女佣和持工作准证女员工每半年的强制体检，以减缓医疗服务提供者面对的压力。

人力部今早（3月2日）发文告说，今年1月和2月已接获体检通知，却尚未送女佣或女员工前去体检的雇主，体检可延迟到今年4月30日。

预计本月和4月将接到员工体检通知的雇主，人力部会在下个月底起，才发出邮件或电邮的通知。

人力部说，如果雇主在这时期把女佣或女员工送到诊所体检，他们不会被拒，但人力部强力促请雇主推迟体检，除非员工真的需要看医生。

本地昨天新增2万4080起确诊病例，相较前天的1万3544起激增78％，隔了五天再次回升至2万起以上。

新增冠病病例过万，导致到医院和诊所看诊的人数近期也明显增加。

政府早前已提醒雇主，不该要求确诊员工出示病假单或康复证明。

人力部今早的宣布，相信可进一步舒缓诊所的压力。

另外，榜鹅、友诺士、加冷、兀兰、武吉班让和先驱综合诊疗所，上周末和本周末的星期六下午和星期天上午都有医生看病。

诊所在延长开放的时段，只让有急性呼吸道感染症状的病患和冠病患者求诊，其他病患应到全科诊所就医。

公众可上网查询各诊所与综合诊疗所的开放时间。