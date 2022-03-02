本地股市周三午盘跌0.5%

（早报讯）俄乌危机推高油价冲破110美元，冲击经济展望，本地和区域股市周三（3月2日）早盘下跌。

新加坡海峡时报指数截至午盘跌16.84点或0.51%，报3261.79点。

海指早盘最高3279.97点，最低3253.88点，成交量7亿股，成交额超过7亿元，上升股173只，下跌股197只。

三只本地银行股领跌，跌幅介于0.8％至2.3%。多只商品和能源相关股上扬，金光农业资源（Golden Agri Resources）涨3.5%至0.3元，益资源涨3.2%至1.92元，金光能源与资源（Golden Energy & Resources）升9.4%至0.35元。

区域股市跌多升少，日经225指数跌1.87%，香港恒生指数跌约1%，深圳股市跌1%。

三大美股指数隔夜大跌后，期货早盘小幅攀高。

布伦特原油价格周三早盘突破每桶110美元，WTI原油期货也突破100美元，逼近110美元。

石油输出国组织（OPEC）和盟友组成的OPEC+即将召开会议，讨论4月份的供应政策。国际能源署（International Energy Agency）周二表示，能源市场的情况非常严重。

继欧盟和加拿大禁止俄罗斯航空使用他们领空后，美国也出台禁令。

星展集团利率策略师廖裕铭和货币策略师黄鲳诚对市场情况看法更加谨慎。他们今早（2日）发报告指出，金融情况恶化，指标已经呈橙色，这些或许不会阻止联邦储备局3月份加息，但对信贷息差扩大、波动攀升以及能源食品价格高涨的担忧挥之不去。视冲突持续多久，这可能会冲击经济增长。

他们说，欧洲经济体非直接地被卷入冲突中，有些向乌克兰提供武器，“过去几天的发展加大了不确定因素，可能需要更长时间来解决问题，让市场感到不安。”

ING报告指出，俄乌冲突在可预见的未来会继续是市场焦点，昨天俄罗斯宣布不向持有其政府债券的外国持有人支付票息，让投资者进一步涌入避险资产。

金融服务公司Bulltick全球宏观研究主管维拉（Kathryn Rooney Vera）接受彭博电视访问时说，联储局必须要继续抑制通胀率，今年最大的风险是滞涨（stagflation），现在这正在发生。