【国会】六家ART公司申请在本地生产或组装检测仪

（早报讯）六家抗原快速检测（ART）公司已向卫生部提出申请，要在本地生产或组装检测仪。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲今天（3月2日）在国会答复蔡厝港集选区议员周凯年的口头询问时说，卫生部和卫生科学局正在评估这些处于不同阶段的申请。

刘燕玲指出，贸工部和属下法定机构设有津贴和贷款计划，支持公司在本地的生产计划，上述公司的申请一旦获批，也能申请这些援助。

政府采用三大策略应对检测仪需求的增加，即开拓多元货源、建立库存，并与进口商、分销商和零售商紧密合作，确保持续提供充足的供应量。

刘燕玲强调，只有质量、安全性和效能都达到严格标准，准确度也过关的检测仪，才能在市面上销售。

本地目前有12款ART检测仪获准在零售店销售，它们都不在本地生产或组装。

刘燕玲说，卫生部也积极评估其他品牌的检测仪，除了本月将上架的INDICAID和AllTest检测仪，另有两款检测仪已取得令人满意的分析验证结果，并正进行大流行病特别采用程序（PSAR）注册。

严燕松（阿裕尼集选区）接着补充提问，允许公司在本地生产ART检测仪能否拉低检测仪的售价，惠及消费者。

刘燕玲对此表示，随着ART检测仪的供应越来越广泛，售价已下跌几乎一半，当局会继续为消费者带来不同品牌的检测仪，评估时也会把售价考虑在内。