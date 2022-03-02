揍醒熟睡妻还剪断头发 男子判监16周

（早报讯）男子一吵架就打妻子，不仅把熟睡的妻子揍醒，还剪断对方头发，吓得妻子大喊向女屋主求救。

被告莫哈默·沙菲克（26岁）抵触包括恐吓、蓄意伤人和刑事暴力等共八项控状，控方针对其中三项提控，其余交由法官下判时一并考量。

根据案情，被告和22岁妻子来自马国，案发时在本地租房生活，两人都是服务员。

去年7月13日早上，夫妇俩发生口角后，大打出手。隔天深夜3时，被告一拳把妻子右眼打至淤青。妻子早上出门上班时遭被告阻止，二人随后又发生争吵，被告这次打伤妻子的嘴唇，但后者没报警。

两次施暴后，被告并没收敛。根据控状，被告还在去年10月28日凌晨12时，在老巴刹熟食中心戳妻子眼睛。他之后也曾在半夜殴打妻子时，踩对方耳朵。

今年1月9日清晨5时许，被告把熟睡的妻子揍醒，他指责对方在测试他的忍耐度，这让他十分生气，随后辱骂妻子。

被告在争吵期间还到厨房拿了一把剪刀，回房后抓着妻子的头，剪掉她两边的头发，妻子害怕不已。

被告剪了一半后，躺在床上“休息”五分钟，随后继续剪。妻子大喊救命，女屋主听到后敲门询问，妻子趁机逃到对方房间躲起来。

被告没有代表律师，他在求情书中写道：“我和太太育有一个年幼女儿，当时太生气才动的手，我无法控制自己，我为自己的所作所为致歉。我还想继续留在本地工作，也会为了家人改变自己，恳求轻判。”

法官判被告坐牢16周。