【国会】政府机构可用电子钱包功能GovWallet发放福利

（早报讯）政府机构下来能通过新的电子钱包功能GovWallet发放补贴和奖励金。民众到全岛超过16万个PayNow注册商家消费时可直接扫描兑换，过程安全又便捷，没有银行户头的民众也能直接到提款机提取现金。

中央公积金局和国防部已经开始使用GovWallet，下来陆续会有更多政府机构使用。

GovWallet最初由政府科技局用来发放职员福利，之后有不少机构对这个功能表示兴趣，希望能用来发放家庭和社会等援助计划的补贴。

负责智慧国计划的通讯及新闻部长杨莉明今午（3月2日）在国会拨款委员会辩论总理公署开支预算时说，GovWallet可协助政府以更安全便捷的方式为公民发放福利。

根据智慧国及数码政府工作团（SNDGG）的文告，Singpass、SG生活助手（LifeSG）和健康365等现有政府手机应用，都可直接在应用内添加GovWallet电子钱包功能。

国防部目前通过LifeSG为3万5000名国民服役人员发放奖励金。公积金局则从去年11月起以此取代通过就业入息补助计划发放的支票，超过6200名受益者可直接通过LifeSG获得GovCash补贴。

受益对象到商店消费时可通过应用的PayNow“扫描和付款”功能使用补贴或奖励金。全岛目前有16万4000多个接受PayNow的商家。没有银行户头的话则可直接到分布全国的超过500个华侨银行提款机提取现金。他们不必是华侨银行客户，提款过程与到银行柜台把支票兑现一样安全可靠。