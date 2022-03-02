环境局：身体不适避免扫墓

（早报讯）清明节即将到来，国家环境局呼吁公众履行社会责任，如果身体不适应避免去扫墓，家中年长成员和孩童也受促留在家中。

今年的清明节落在4月5日，祭祖活动相信会集中在清明节前后两周，即3月26日至4月17日。

环境局今天（3月2日）发布文告，提醒公众若身体不适，应求医并在家休息，避免在清明期间到人潮拥挤的蔡厝港华人坟场、清心园（Garden of Peace）及政府骨灰瓮安置所去扫墓。

为疏导人流，由政府管理的三大骨灰安置所（蔡厝港、万礼和义顺）会在3月26日至4月17日期间24小时开放。清明期间，清心园在周末和公共假日不对一般访客开放，只有获批的申请者才准进入。

配合冠病防疫措施，环境局提醒扫墓者遵守目前的社交聚会人数规定、不可饮食或延长逗留、不可携带宠物，以及全程须戴口罩。安全距离大使将在场执勤，公众受促不要给工作人员红包。

环境局鼓励公众搭乘公共交通去扫墓，若要在高峰日驱车前往蔡厝港或万礼骨灰安置所，3月12日起须上网https://go.gov.sg/qm2022vehicleappt预约，然后凭电邮或手机短信按指定时间到场。

当局也提醒，公众祭奠先人时应在焚烧炉里焚烧冥纸，扫墓后不要留下任何食物或垃圾，以保持环境清洁卫生。

另一方面，环境局没有委任第三方业者代家属在蔡厝港华人坟场打扫或维修坟墓，没有预先请业者提供服务的家属，不应付款给第三方。

如有任何争议，公众可报警或联系环境局热线6225 5632。