【国会】黄循财：一有需求就打储备金主意是不负责任做法

（早报讯）一有需求就寻求容易的解决方式、动用更多储备金是不可取，也是不负责任的做法。

财政部长黄循财今天（3月2日）在国会总结新财年政府财政政策辩论时，对反对党提出通过储备金来应付不断上升的开支做出反驳。

“每当需要更多资金就动用更多储备金是相当诱人的选项，但这么做是正确的吗？”

针对反对党领袖、工人党秘书长毕丹星提出，储备金条例过去曾修订，因此现在也能再次修订，包括调高国家储备净投资回报贡献（NIRC），黄循财说，把财政条例写进宪法，就是为了确保政府有纪律地量入为出，在照顾到今时今日的需求和为未来需求做准备之间维持公平的平衡。

“我们不应该在一出现需求时就要求更改条例，找容易的出路，避开为应付不断增长的开销所须上调的税务。这不是负责任的做法。”

政府若要推行更多政策，就需要额外的收入。黄循财同意一些议员指出，在扩大收入前，也应更努力放缓政府开支的增幅。

过去10年，政府开销占国内生产总值的比重从15％增至18％。这主要是因为医疗、交通，以及加强就业入息补助（Workfare）等方面的开销增加。

黄循财说，比起其他发达经济体，新加坡的政府开支占国内生产总值比重已经相对较低，但仍能稳健地取得良好的社会成果。如果到了2030年，我国能把政府开支保持在国内生产总值的20％水平，也就是相比过去10年较缓慢的增幅，这将是相当不错的成绩。