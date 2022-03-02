【国会】黄循财：调整企业税不一定会增加新加坡税收

（早报讯）新加坡调整企业税政策将带来多少税收目前难以估计，现阶段不应该贸然下定论或猜测这将增加税收，作为避免上调消费税的理由。

针对工人党议员蔡庆威（盛港集选区）提出对跨国企业征收最低公司税将为我国带来更多税收，财政部长黄循财今天（3月2日）总结新财年政府财政政策辩论时指出，现阶段很难有把握地估计调整企业税政策是否会或是带来多少收入，不能通过静态的简单分析来判断最终影响。

黄循财在今年财政预算案中宣布，我国正探讨实施最低实际税率（Minimum Effective Tax Rate，简称METR），确保跨国企业补足税款。这是为了配合“第二代防止税基侵蚀和盈利转移”（BEPS 2.0）的全球发展。

不过，他也提醒，最低实际税率可能在短期带来一些额外税收，但最终的影响还取决于各政府和企业如何反应。

国际上的BEPS 2.0倡议由两大支柱方案组成，一是将征税权从营运所在地转移至客户所在地，二是针对每年全球营收达7亿5000万欧元（约11亿3000万新元）或更多的跨国企业制定15％的全球最低实际税率。

黄循财说，即便这两大支柱方案给我国带来更多收入，但政府必须把所取得的收入进行重新投资，确保新加坡继续保持竞争力，吸引投资者到我国。