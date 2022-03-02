【国会】黄循财：政府不能单靠征收各类财富税取代上调消费税

（早报讯）倘若通过调高房地产税来取代消费税的上涨，所有非自住型住屋也需缴交明显更高的房地产税，包括组屋在内的自住型住屋屋主势必连带遭受冲击。

财政部长黄循财今天（3月2日）在国会总结新财年政府财政政策辩论时，逐一回应政府为何不能单靠征收各类财富税，来弥补不上调消费税的税收落差。

我国将于2023年和2024年分两个阶段调高房地产税，预计每年可带来额外3亿8000万元的税收。

非自住型住屋的屋主须缴交的房地产税从目前的10％至20％，调高到12％至36％。自住型住屋年值3万元以上的部分则从目前的4％至16％，调高到6％至32％，这意味着所有自住组屋、三分之二的私宅不会受影响，只有另三分之一的高档公寓和有地住宅等会受影响。

针对工人党盛港集选区议员蔡庆威建议加大力度推行房地产税，黄循财说，如果要通过调高房地产税来弥补不上调消费税的税差，即使让所有非自住型住屋的屋主缴交36％的最高税率都不足够，届时只能让组屋等自住型住屋的屋主也缴付明显更高的房地产税。

黄循财也反驳蔡庆威指房地产税只是象征式调整（tokenism），目前来自所有住屋的房地产一年总税收约为10亿元，若要提高一倍，房地产税率也须全面翻倍。

碧山—大巴窑集选区议员安迪则建议征收遗产税。黄循财指出，政府已在2008年取消这项税收，因为富人可通过税务规划来规避这笔税务，结果中等和中高收入群体受到的影响更大。

在资本利得税和股息税方面，黄循财说，区域内的其他司法管辖区都没有征收这两项税务，倘若我国这么做，很可能会削弱竞争力，从而影响人民和工作。

至于工人党议员林志蔚和蔡庆威提出直接对个人征收净财富税（net wealth tax），黄循财认为，这在执行上会面对很大挑战，因为财富和资金具有高度流动性。不过，黄循财也表明政府欢迎有关如何执行这项税务的提案。

黄循财提及烟酒赌等罪恶税（sin tax）和碳税等其他税源时，也以烟草税为例说明这是一项累退税（regressive tax），即不论收入多少，每个人的税率都一样，税率上调对收入越低的阶层冲击越大。“无论如何，我们征收罪恶税不是要增加收入，而是要阻遏这类消费。我们会不时检讨和调整这类税收。”