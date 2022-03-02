【国会】黄循财：低收入家庭实际上无需缴消费税

（早报讯）我国消费税制度是公平的，不会伤害社会最底层者。政府通过消费税补助券计划，和为获公共津贴的医疗和教育服务承担消费税，让最底层10%的家庭实际上无需支付任何消费税。

若以整个税务制度来看，最底层20%的家庭每缴一元税，可获约四元福利。中等收入家庭（介于41至60百分位）每缴一元税，可获约两元福利。至于最顶层20%的家庭，他们每缴一元税，只能获三角钱的福利。

财政部长黄循财今天（3月2日）总结新财年政府财政政策辩论时重申这些数据。他说：“工人党和新加坡前进党都反对上调消费税，称抵消消费税冲击的措施是暂时的，而消费税是累退税，会对穷人造成不成正比的影响。但是，这种误导性的说法再次忽略了我们在新加坡实施消费税的方式。”

黄循财强调，政府通过消费税补助券计划，以及不对医疗与教育服务征收消费税，确保消费税对不同阶层的影响不同，即有财力者须付更多消费税，低收入者受影响则最小。

目前，我国最底层10%的家庭实际上不付任何消费税，中等收入家庭的消费税实际税率也远低于7%。

即使消费税之后上调到9%，由于有加强版消费税补助券的帮助，低收入家庭的消费税实际税率也不会有变化。

工人党盛港集选区议员何廷儒星期一（2月28日）参与辩论时也建议，免征一些必需品的消费税，如食品和托儿服务等，来进一步减轻低收入群体的负担。

对此，黄循财说，这个做法除了行政成本高、执行起来麻烦，更重要的是，政府探讨后发现，免征必需品消费税更有利于较富裕者，因为他们消费得较多，不仅是在奢侈品上，也包括基本必需品。

例如，如果政府在生食、熟食、电信服务和水电这四个项目免征消费税，预计将损失约12亿元税收，但只有其中1亿8500万元或15%将惠及底层20%的居民家庭。