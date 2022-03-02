【国会】我国去年整体生育率升至1.12 新生儿人数与前年大致相同

（早报讯）新加坡的整体生育率从前年的1.10微升至去年的1.12，但这并非因新生儿人数增加所致，而是因为育龄女性人数减少。政府下来也会为进行特定胚胎植入前基因检测的人工受孕者提供更多资金援助。

协助管理国家人口及人才署的总理公署部长兼财政部和国家发展部第二部长英兰妮今午（3月2日）在国会拨款委员会辩论总理公署开支预算时分享有关我国生育率的最新情况。

去年有约3万4200名新生儿，与前年的人数大致相同。英兰妮说，这比2019年（即疫情暴发前）的新生儿人数低约3％，但跌幅比想象中还要小。

她也说，新加坡人依旧非常向往结婚生子，因此政府会为选择结婚生子的新加坡人提供更多支持。

根据当局去年针对6000名单身和已婚者展开的调查，每10名年轻单身者（21至35岁）中有八人希望能结婚生子，21岁至45岁的已婚者当中，则有超过九成希望生育两个或更多孩子。

为了协助父母抵消冠病疫情下养儿育女的经济负担，政府早前宣布为孩子在2020年10月至2022年9月出生的父母发放3000元育婴补贴（Baby Support Grant）。至今已有4万4000多名新生儿的父母获得这个一次性补贴。

另外，随着迟婚现象愈见普遍，一些夫妻担心会把疾病遗传给孩子，因此政府会为进行特定胚胎植入前基因检测（pre-implantation genetic testing）的人工受孕者提供更多资金援助。当局会在日后公布更多详情。