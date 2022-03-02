【国会】新兵入伍前体检加入个人能力评估

（早报讯）为优化我国宝贵的人力资源，国防部将在新兵入伍前的体检加入个人能力评估，让服役人员不一定需要按照体能被分派军中的职务。国防部也将重新设计1000个工作岗位，让更多军人可以在他们过去无法服务的领域做出贡献。

国防部长黄永宏星期三（3月2日）在国会拨款委员会辩论该部门开支预算时，回应议员询问并宣布以上消息。他说，今年是推行国民服役55周年，除了将会有一系列活动来表扬国民服役人员的贡献，国防部也将改进国民服役制度。

“与一般身体体能评估相比，个人能力评估更准确地衡量军人是否可以执行特定部队单位的工作。”

黄永宏也指出，战备军人在陆地、海上和空中，以及未来的数码领域，都是新加坡武装部队的骨干。无论有什么计划，新加坡武装部队最终能否取得成功，取决于国民服役人员的素质和对保家卫国做出的承诺。

另外，战备军人的薪金补贴（Make-up Pay）制度也将改善。政府机构之间更好的数据管理将使薪金补贴得以简化和自动化。国防部也将以1600元为战备军人的默认基本薪金，让他们回营受训时能按照被召回的时间申请，尤其有助那些自由业者和受培的人。

超过10万名战备军人和2万5000名雇主会从中受益。

这些建议与改进由2020年成立的国民服役检讨委员会提出，委员会由国防部副常任秘书（行政）和陆军总长联合主导。委员会也提出增加国民服役住房、医疗和教育奖励（NS HOME Awards），让每个战备军人多获得2000元奖金。

国防部高级政务部长王志豪下来会为这些改变提供更多详情。