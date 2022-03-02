【国会】武装部队将设全新第四部队

（早报讯）新加坡武装部队计划在海陆空三军之外增设第四支部队，加强武装部队应对网络领域威胁的能力。

国防部长黄永宏医生今天（3月2日）在国会拨款委员会辩论该部门开支预算时宣布这项消息。他说，新增设的国防数码防卫与情报军部队（Digital and Intelligence Service，简称DIS）让武装部队能作为增扩、有网络的综合性部队进行训练和作战，既能应对目前的一系列威胁，也能应付数码领域未来的挑战。

黄永宏说，将武装部队各个指挥、控制、通讯、电脑及情报（C4I）单位提升为海陆空三军之外的“第四军”，将为武装部队打造专属的数码部队，有效应付来自外部环境日益增多、更有组织、更复杂的数码威胁。

“我们不只需要情报军，而是专属的数码部队。国防网络署正组建这样的单位，但它不足以应付武装部队日益增多的需求。用个形象的说法，如果这支数码单位现在只是营级，我们需要的会是几个旅，甚至是师级的部队。”

黄永宏说，国防数码防卫与情报军部队的运作方式不会，也不能像海陆空三军一样。数码领域讲求不同的技能和思维。新部队征召的士兵、所进行的训练，以及部队的组织结构都将不同。

设立新部队还须经过一些程序。国防部预计新部队将于今年第四季成立。