【国会】三个军营将率先装置智能仪表以减少水电浪费

（早报讯）国防部和新加坡武装部队将在三个军营率先装置300个智能仪表，以精确掌握和分析不同单位用水和用电量，让单位更好地控管水和能源用量，减少浪费。

国防部长黄永宏医生今天在国会拨款委员会辩论国防部开支预算时说，裕廊军营、巴耶利峇空军基地和樟宜海军基地将率先安装智能仪表。

领导武装部队可持续发展办事处的三军总参谋长范瑞祥准将接受媒体采访时介绍，目前武装部队在测量用水用电时，只能测量整个军营的用水和用电量，安装智能仪表则能更好地理解个别单位的用水和用电情况，也让各单位能精确地理解用量，鼓励它们采取负责任的行为。

项目由国防科技局领导，国防科技局也将协助武装部队分析和呈现数据，试行计划预计在2023年完成，智能仪表之后陆续推广到其他军营和基地。

范瑞祥准将说：“另外一个好处是智能仪表能分析每小时的用水和用电量，可以提早发现异常情况，例如用水量突然增加可能是水管爆裂造成，这样也能减少浪费。”

当被问及是否会推出赏罚机制来鼓励减少用电和用水，范瑞祥准将说现阶段智能仪表的作用是为了收集数据，但不排除之后推出措施，鼓励节约行为和建议。

黄永宏医生也在国会上说，到了今年年底，四分之一的军营将会装置太阳能板，总共生产20兆峰瓦（MWp）电量，等于5000个四房式单位用电量。2025年前则会有三分之二的军营装置太阳能板，发电量将提高至50兆峰瓦。