优特科技国际IPO 公众部分认购率超过100倍

（早报讯）优特科技国际（Oiltek International）供公众认购的股票获得112.9倍认购率。

这家流程科技与可再生能源方案供应商在首次公开售股（IPO）发售50万股供公众认购，每股售价0.23元，将在凯利板上市。

优特科技国际透露，截至周二（3月1日）中午认购截止时，总共收到公众767份有效申请，总计申购5644万7000股，总额1298万元，是供公众认购股票数目的112.9倍。

公司IPO时发售的总计2250万股新股，整体认购率是4.3倍。其中，它配售的2200万股，收到认购兴趣达3930万5000股，总值904万元，认购率1.8倍。

优特科技国际执行董事兼首席执行官杨淳麟说：“来自零售和机构投资者的积极需求表明，投资者对优特科技的商业模式和增长潜力充满信心。这是我们新的企业旅程的开始。随着全球趋势加速转向可持续发展，我们对通过利用可再生能源领域的不断增长为所有利益相关者创造价值的机会，感到无比兴奋。”

这家公司是从凯利板挂牌公司许兄弟生态工程（Koh Brothers Eco Engineering）分拆上市，上市后许兄弟生态工程公司将持股67.4％。

它指出，通过公司内部专有的流程科技和知识，集团提供各种提炼流程和工程解决方案，供全球植物油产业价值链的所有不同领域使用。

去年上半年，公司净利同比下跌11.2％至约440万元。营收同比增长13.2％至约4720万元，这主要由再生能源和产品销售与贸易业务带动。

公司目前没有固定派息政策，董事会有意建议将2022和2023财年的40％净利作为股息派发。

优特科技国际的股票将于周四（3月3日），在凯利板首日交易。