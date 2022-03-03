（早报讯）市场担心通货膨胀升温、加息将拖累经济增长及提高滞胀（stagflation）风险。本地股市回挫1.04％或34.23点，新加坡海峡时报指数昨日闭市报3244.40点。

美国三大股指全面上涨，标普500指数和道琼斯工商指数分别上扬1.86％和1.79％，纳斯达克指数也上涨1.62％。

以下是今天（3月3日）值得关注的股票：

富旺朝控股（Food Empire）昨日透露，俄乌的武装冲突，涉及集团的两大市场，这两大市场占集团2021财年营收的45％。集团已暂停在乌克兰的工厂运作，销售相关活动也暂停。

金光能源与资源（Golden Energy & Resources）子公司Golden Investments承诺以3亿美元，认购集团子公司Stanmore Resources在澳大利亚证券交易所部分包销的可弃权普通股。

连锁咖啡店业者金味集团（Kimly Group）已委任两名早前认罪被罚的前董事为独立顾问。他们是集团前执行主席林喜烈（56岁）和前执行董事谢书强（47岁）。林喜烈和谢书强上月中向法庭承认没有申报与饮品公司亚洲物语（Asian Story Corporation）的相关利益关系因此抵触有关法令，并分别被判罚款15万元和10万元，接下来五年也被禁止任职所有公司的董事。

房地产发展商傲凯国际（OKH Global）以总额5140万元，脱售经营物流仓库的Equalbase公司以及货运代理公司Deltanvil的股权。脱售所得将用来改善现金流，以资助公司投入的新发展项目。

马可波罗海业（Marco Polo Marine）今早开市前披露，与综合海事物流F-drones签署谅解备忘录，共同开发全球第一台用在海上风电场的大型电动空中输送无人机。

优特科技国际（Oiltek International）通过首次公开售股（IPO）发售的2250万股新股，获得4.3倍认购率。公司今天将在凯利板开始交易。