网络钓鱼骗案卷土重来 72人被骗逾10万元

（早报讯）网络钓鱼骗案卷土重来，骗子这回在网购平台Carousell假借购买商品，诱导卖家点击“收款电邮”提供的链接，借此盗取银行户头资料。今年1月起已有72人上当，被骗金额至少10万9000元。

警方提醒公众，不要随意点入来路不明的链接，也不要轻易提供银行资料和一次性密码（OTP），以免上当受骗。

警方今天（3月3日）发文告称，骗子一般会在Carousell假扮买家联系受害者，声称有兴趣购买受害者的商品。谈妥交易后，骗子要求通过网购平台内建的付款方式CarouPay，转账至受害者的PayNow户口。

受害者随后将收到一封来自Carousell的虚假电邮，指付款已完成，但需要点击链接才能到账。殊不知，电邮所提供的是钓鱼链接。

受害者点击链接，就会被转接到虚假网址，接着被诱导填上银行资料与提供一次性密码（OTP）。受害者事后察觉未经授权的银行转账后，才获知自己上当受骗。

警方提醒公众，可采取以下措施预防受骗：

Carousell Protection（旧称CarouPay）不会要求卖家经由电邮确认收款，也不会要求银行资料；

交易之前，核查买家的账户资料，如买家的验证状态、创建账户时间、评论和评级；

切勿点击来自陌生电邮和短信中提供的可疑链接；

若存有疑虑，可与网购平台或银行核实信息的真实性或来源；

切勿透露个人或网络银行的信息和一次性密码（OTP）给任何人；

发现欺诈交易时立即通知银行。

公众若有关于此类诈骗案的资料，可拨打警方热线1800-255-0000或上网www.police.gov.sg/iwitness通报，或拨打999寻求紧急援助。

欲知更多防范骗案信息，也可以上网scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688。