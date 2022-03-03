25岁战备军人身亡 保健促进局Quick HIIT项目暂停

（早报讯）一名参与保健促进局高强度间歇训练（HPB Quick HIIT）的战备军人，昨天（3月2日）不幸在西海岸公园训练时身亡。

国防部和保健促进局今天联合发布文告，透露上述消息。高强度间歇训练是在指导下，短时间内进行高强度运动，以增强力量和耐力。每次活动大约60到75分钟。

这名25岁的战备军人，于昨晚（3月2日）7时38分完成热身、开始运动时突然晕倒。随后，在场的培训人员马上通过心肺复苏术（CPR）和自动心脏除颤器（AED）为他急救。

民防部队于7时41分接获这项通报，并在7时55分抵达事故现场。随后，男子被救护车送往国大医院。在送往医院的路途中，民防部队持续为他进行急救。救护车在8时23分抵达医院，男子在9时21分被宣告不治。

根据文告，目前所有HPB Quick HIIT项目将会暂停进行，直到本周日（3月6日），等待当局调查以及检讨安全措施。同时，保健促进局的所有体能训练活动都会在开始前，在现场进行安全说明和健康检查。

保健促进局、国防部和新加坡武装部队向男子家人致以深切哀悼，并表示会为他们提供援助。

HPB Quick HIIT是国民服役体能训练（NS FIT）计划下的其中一个项目。NS Fit是国防部和保健促进局及新加坡体育理事会合作，在去年4月推出的体能计划。

NS FIT在全岛42个地点提供各种健身活动，包括武装部队营地的体能训练中心（FCC）、特定的公园、HPB Quick HIIT站点和战备军人协会（SAFRA）俱乐部的Energy-One健身房。