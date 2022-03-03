【国会】普杰立：追踪确诊接触者 五个月或避免约290起死例

（早报讯）我国通过追踪冠病确诊病患的密切接触者，在去年9月至今年1月间或避免了约290起死亡病例，并通过减缓病毒的传播避免了约14万4000起病例。

通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长普杰立医生今早（3月3日）在国会答复工人党议员贝理安（阿裕尼集选区）有关合力追踪（TraceTogether）和SafeEntry访客登记系统的必要性，以及对企业的负担的询问时指出，合力追踪和SafeEntry在我国的疫情应对机制下仍扮演重要角色。

这就包括为落实疫苗差异化措施的场所和活动进行认证，以保护有较高风险感染重症的未接种者。

针对落实合力追踪和SafeEntry对企业的负担，普杰立强调，追踪密切接触者有助于避免冠病的发病和死亡，因此这类合规成本是值得的。“例如在汽车行业，规定要使用安全带，这会带来额外成本但我们都遵守，而经过几十年的教育，证实是值得的。”

他指出，英国的一项研究对追踪接触者措施进行模型研究，并确定这些措施可避免受感染和死亡，而我国卫生部相信在新加坡也是如此。

如果利用研究结果进行推算，在去年9月至今年1月的四五个月里，我国采取的追踪接触者的方式或避免了290起死亡病例和约14万4000起病例。

至于新加坡什么时候以及在什么情况下不再需要追踪接触者，普杰立说：“目前还言之过早，新加坡必须等到不再需要疫苗差异化措施，以及确定冠病已从大流行病变成地方性流行病才能这么做，我国目前还未达到那个阶段，也不知道什么时候会达到。”

他也指出，由于新加坡必须继续落实这些公共卫生措施，对企业最简单和方便的做法应是延续现有的合力追踪和SafeEntry措施，而不是制定一套新系统，这么一来也就无需再添购另一套设施，当新加坡不再需要这些防疫措施时则可解除。