【国会】海外新加坡人或能邮寄投票

（早报讯）选举局将探讨推出试行计划，让居住在疗养院的住户直接在疗养院内投票，并研究让旅居海外的新加坡人通过邮寄的方式投票。

主管公共服务的教育部长陈振声在代表总理答复杨益财（拉丁马士区）关于2020年大选对冠病疫情的特殊安排是否会延续至来届大选时，透露这计划。他指出，上一届大选显示本地选民的老龄化，65岁及以上的选民从2011年大选的14％增至2020年的21％。

疫情等突发事件也可能使在海外工作、学习和生活的新加坡人更难投票，但2020年仍有6500名旅居海外的国人注册投票，比2011年的3500人多。

陈振声说：“选举局在2020年大选时做出了特殊安排，让在指定酒店履行居家通知的选民投票，选举局将推出试行计划让部分居住在疗养院的居民也这么做。这么一来疗养院就无需再带年长居民到投票站投票。”

至于旅居海外的新加坡人，选举局已设立海外投票站让他们投票。陈振声强调到投票站使用纸质选票投票仍是最透明和安全的方式，以确保投票过程的完整性和安全性。不过选举局也意识到一些旅居海外的新加坡人可能因不同因素而无法前往海外投票站投票。

陈振声说：“选举局正在研究是否能推出邮寄投票，让旅居海外的新加坡人邮寄选票。不过任何新的投票安排都须权衡投票的简易性和便利性，以及确保投票过程的完整性和选票的安全性。”

选举局将与公众和其他利益相关者如政党、疗养院和旅居海外的新加坡人进行咨询，探讨在今年中旬推行试行计划。