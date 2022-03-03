美国逐步加息安抚投资情绪 海指午前涨0.56％

（早报讯）美国联邦储备局将逐步升息，缓解了投资者对积极收紧货币政策的担忧。亚洲股市今早（3月3日）普遍上涨，本地股市高开高走。

美国联储局主席鲍威尔倾向于支持3月升息25个基点，缓解了投资者对积极升息的担忧。

截至中午12点午休，新加坡海峡时报指数报3262.48点，上涨18.08点或0.56％。

海指30只成份股多数上涨，领涨的包括丰益国际（Wilmar International）、云顶新加坡（Genting Singapore）和星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）。

整体股市交易量8亿7471万股，交易总值6亿2499万元。全场有238只上升股，下跌股有161只。

资本管理公司Quadratic Capital Management首席投资官戴维斯（Nancy Davis）指出，投资者现在应该要为更大的波动做好准备，尤其是债券市场，因为联储局还没开始缩减资产负债表。

另一方面，继国际油价昨天大涨至约每桶110美元后，本地商品和能源相关股今早延续昨日涨势，常青石油及天然气（RH Petrogas）和金光能源与资源（Golden Energy & Resources）的涨幅较显著，分别大涨18.18％和14.87％。Rex国际和金光农业资源（Golden Agri Resources）也上涨3.49％和8.2％。

首尔三星期货高级大宗商品分析师金洸来（Kim Kwangrae）说，市场担心石油供应紧张问题。如果乌克兰情况恶化，油价可能会迎来多一轮涨势。