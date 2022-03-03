网售榴梿收款后不交货 32岁男子被控欺骗

（早报讯）32岁男子被指在网上售卖榴梿，却在顾客付款后不交货，今天（3月3日）被控欺骗罪。

被告何德来（Ho Teck Lai）面对一项欺骗控状，指他在今年2月14日谎称售卖五包榴梿，骗一名男子付87元。

控状也显示，被告去年8月2日刚获假释出狱，至今年6月20日仍处于假释时期，由于他在此期间重犯，若罪成将面对加重惩罚。控状没提及他之前涉及的案件。

被告目前被还押，今早通过视讯出庭。控方指被告相信涉及其他类似案件，申请让他还押多一周协助调查。

警方昨晚（2日）针对此案发文告，当局在今年2月至3月之间接获数名受害者的报案，指他们向一名网络卖家订购榴梿，转账支付款项后，却没收到商品。

宏茂桥警署的警员接到报案后展开调查，掌握嫌犯的身份，并于昨天将其逮捕。初步调查显示，该男子相信还涉及假卖电子产品的骗案，以相同手法诈骗受害者。

诈欺罪名若成立，被告可面对长达10年监禁和罚款。

警方提醒公众，网购时若商品价格便宜得令人难以置信，这些往往不是真实的，应向经授权或可靠商家购买商品，尤其是选购高价值商品。

警方也劝请公众选择安全的付款方式，待拿到商品后才付款，尽量避免提前付款给卖家。

骗子也可能诱使买家通过WhatsApp或微信等聊天平台联系他们，以更好或更快的交易吸引对方直接通过银行转账付款。他们也会使用本地银行户头，或提供身份证或驾照副本，以博取买家的信任。

公众可以上网或拨打反诈骗热线1800-722-6688了解防范骗案的更多信息，也可拨打警方热线1800-255-0000或上网提供有关诈骗案的线索。