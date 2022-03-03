【国会】一站式平台OneNS服务国民服务人员

（早报讯）国民服役人员下来将能通过一个一站式平台，如手机应用或网站，完成他们服役时所需完成的项目和使用不同的国民服役相关服务。

为了优化国民服役体验，国防部将推出OneNS平台，取代现有的NS Portal网站，综合所有相关的国民服役服务，让服役人员整个服役过程更为顺畅无缝。国防部高级政务部长王志豪周四（3月3日）在国会拨款委员会辩论该部门开支预算时，回应议员询问并宣以上消息。

他说：“我们将所有项目和基本国民服役的服务集中到OneNS平台上，以一个手机应用程序或改进的网站推出。首先，战备军人可以期待回营通知和延期电子服务的优化，以促进回营受训所需的准备。其他电子服务将逐步推出。”

另外，王志豪也为昨天（2日）宣布的入伍前体检加入个人能力评估提供更多详情。患有骨科疾病的新兵在入伍前的医疗体检将包裹个人能力评估，之后国防部将根据他们的能力，分派到军中不同职务。一系列能力评估测试由武装部队军人作战性能中心（Centre of Excellence for Soldier Performance）的物理治疗专家与外部物理治疗专家协商制定，并由受过训练的武装部队物理治疗师进行。

国防部去年为这个做法进行试点计划，在运输操作员兵种进行个人能力评估，并成功改善部署流程，使更多全职国民服役人员能安全地成为为运输操作员。

王志豪说：“个人能力评估让我们知道全职国民服役人员是否由所需的体能来执行哪些工作任务，以便更精确和安全地配对他们与职务。”

一些战备军人，尤其是那些低收入者，可能从非正式工作、零工、或其他培训津贴等获得收入，而且不会纳入公积金局和国内税务局的系统，国防部从今年起推出每月1600元的战备军人底薪。

这意味着，无论就业与否，战备军人回营受训期间的至少有1600元补贴，如果战备现有的工作薪金较高，则仍以其工作薪金计算。

王志豪也说：“目前，薪金补贴是由战备军人及其雇主手动提交申请。下来，国防部将引入一个自动化系统，利用来自公积金局和国内税务局的收入相关信息来计算补缴金额。战备军人和雇主将有机会审查计算的金额。如果没有提出异议或疑问，金额将自动支付给他们。”